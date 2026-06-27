Il perdurante tentennamento nerazzurro nei confronti di Curtis Jones potrebbe costare molto caro alla dirigenza di viale Liberazione. Il centrocampista del Liverpool, in scadenza nel 2027, è stato accostato alla società interista a più riprese: in primis a gennaio quando ventilava con insistenza l'ipotesi di un addio di Davide Frattesi, e poi di nuovo una volta avvicinatasi la stagione estiva. I Reds non sembrano disposti a intavolare una trattativa per il rinnovo contrattuale del classe 2001, il quale rischia seriamente di dover fare i bagagli nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, i primi approcci ufficiali da parte dell'Inter non hanno particolarmente scaldato la compagine britannica, dimostrasi piuttosto risentita per gli "appena" 20 milioni di euro proposti dai milanesi.

L'Arsenal insidia i nerazzurri nella corsa a Curtis Jones

Ecco dunque che il vento londinese potrebbe presto diventare una vorticosa tempesta. Come riportato dal Daily Mail, l'Arsenal avrebbe iniziato ad attenzionare la situazione legata a Jones. I finalisti perdenti dell'ultima finale di Champions League, ormai rassegnati all'idea di veder sfumare l'acquisto di Sandro Tonali (destinato al Tottenham), avrebbero deciso di virare in direzione del giocatore del Liverpool per regalare a mister Arteta una valida alternativa al centrocampista italiano. Nonostante questo, i Gunners - così come il Biscione - preferirebbero pazientare e aspettare ancora qualche mese - avvicidandosi alla scadenza di contratto - per indurre i padroni di Anfield Road a rivedere al ribasso le prioprie pretese.