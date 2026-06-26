Denzel Dumfries non vede l'ora di giocare la partita contro il Marocco. Visti gli stretti legami calcistici tra i Paesi Bassi e il Paese maghrebino, la partita potrebbe trasformarsi in una vera e propria festa del calcio. Questo il pensiero dell'ormai ex difensore dell'Inter: "Sarà una grande partita. Penso che il Marocco abbia un'ottima squadra. Ci sono molti marocchini che vivono nei Paesi Bassi. Si potrebbe dire che è un derby, perché molti membri della squadra hanno un legame con il Marocco", ha dichiarato Dumfries a De Telegraaf .

È ora di migliorare in difesa

Dumfries ha vinto con gli Oranje la sfida contro la Tunisa per 3-1, ma sa che la sua difesa non è stata impeccabile. "La cosa più importante ora è che questo miglioramento diventi effettivamente visibile nella fase a eliminazione diretta. È giunto il momento, ora bisogna dimostrarlo. Abbiamo avuto il tempo di individuare aree di miglioramento qua e là, e ora dobbiamo assicurarci di correggerle."