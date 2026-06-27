Niente Lionel Messi, almeno inizialmente, e spazio alle seconde linee. Queste le intenzioni esplicitate da Lionel Scaloni nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Giordania a Dallas. Certificata l'assenza del capitano, Scaloni auspica che chi giocherà questa notte possa cogliere al meglio questa opportunità: "I ragazzi che giocheranno se lo meritano. Fanno parte della squadra, fanno parte di un processo su cui abbiamo lavorato e gran parte del merito per tutto ciò che è stato fatto va a loro. Sono i primi ad allenarsi il giorno dopo, ed è innegabile che, come allenatore, non appena avrò la possibilità di farli giocare, lo farò. Non perché non abbiano giocato, ma perché penso che se lo meritino. Sono anche loro ottimi giocatori. La mia speranza, come allenatore, è che la squadra giochi allo stesso modo. La squadra potrebbe essere diversa in termini di nomi, ma cerchiamo di giocare allo stesso modo".

La fiducia di Scaloni

L'ex difensore della Lazio ribadisce poi il valore di questa sfida: "Questa maglia significa scendere in campo, giocare bene e cercare di vincere ogni partita. Siamo nella stessa situazione del primo giorno: impazienti di rivedere i ragazzi, ansiosi e intenti ad analizzare l'avversario. La partita con la Giordania rappresenta una buona opportunità per valutare la condizione di chi non ha giocato molto e per capire se possiamo contare su di loro, cosa di cui sono convinto". A proposito degli avversari, Scaloni ha confermato che potrebbero esserci variazioni tattiche: "La Giordania di solito gioca con un 5-2-3 o un 5-4-1. A volte, con quel sistema, se si gioca con una difesa a quattro, bisogna muoversi in modo diverso. Ci abbiamo lavorato e la squadra sa se è necessario farlo e non abbiamo problemi a farlo ".