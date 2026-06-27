Niente Lionel Messi, almeno inizialmente, e spazio alle seconde linee. Queste le intenzioni esplicitate da Lionel Scaloni nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Giordania a Dallas. Certificata l'assenza del capitano, Scaloni auspica che chi giocherà questa notte possa cogliere al meglio questa opportunità: "I ragazzi che giocheranno se lo meritano. Fanno parte della squadra, fanno parte di un processo su cui abbiamo lavorato e gran parte del merito per tutto ciò che è stato fatto va a loro. Sono i primi ad allenarsi il giorno dopo, ed è innegabile che, come allenatore, non appena avrò la possibilità di farli giocare, lo farò. Non perché non abbiano giocato, ma perché penso che se lo meritino. Sono anche loro ottimi giocatori. La mia speranza, come allenatore, è che la squadra giochi allo stesso modo. La squadra potrebbe essere diversa in termini di nomi, ma cerchiamo di giocare allo stesso modo".
La fiducia di Scaloni
L'ex difensore della Lazio ribadisce poi il valore di questa sfida: "Questa maglia significa scendere in campo, giocare bene e cercare di vincere ogni partita. Siamo nella stessa situazione del primo giorno: impazienti di rivedere i ragazzi, ansiosi e intenti ad analizzare l'avversario. La partita con la Giordania rappresenta una buona opportunità per valutare la condizione di chi non ha giocato molto e per capire se possiamo contare su di loro, cosa di cui sono convinto". A proposito degli avversari, Scaloni ha confermato che potrebbero esserci variazioni tattiche: "La Giordania di solito gioca con un 5-2-3 o un 5-4-1. A volte, con quel sistema, se si gioca con una difesa a quattro, bisogna muoversi in modo diverso. Ci abbiamo lavorato e la squadra sa se è necessario farlo e non abbiamo problemi a farlo ".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 12:29 Il Messaggero - Koné o Soulé, uno è di troppo: i pensieri della Roma
- 12:14 Argentina, tanti cambi con la Giordania. Scaloni: "Chi giocherà, lo meriterà"
- 12:00 TRAMONTANA FURIOSO: "OAKTREE SVEGLIATI! Troppi PALETTI, SEMBRA una PRESA per il C**O. Su PALESTRA.."
- 11:54 Argentina, Lautaro e Alvarez insieme con la Giordania? Scaloni ci pensa
- 11:40 Condò: "Il timing di Oaktree non è adatto a trattative di alto livello"
- 11:25 La Repubblica - Nico Paz era il sogno. Ora vanno ridisegnati i piani
- 11:10 Conferme su Khalaili: l'Inter ha sondato il terreno per l'esterno
- 10:56 TS - Inter, delusione Paz. Ma Lucio e Sneijder insegnano qualcosa
- 10:42 Muslera condanna l'Uruguay: vince la Spagna e Capo Verde secondo
- 10:27 GdS - Nico Paz-Como, acquisto fattibile ma con settlement agreement
- 10:13 TS - Khalaili idea post-Palestra, ma c'è anche il Napoli. Viva la pista Molina
- 09:59 TS - Jones priorità per il centrocampo, ma occhio anche a difesa e porta
- 09:44 Palestra ha firmato col Chelsea. Si attende solo l'ufficialità
- 09:29 CdS - Il Nottingham ora può affondare per Frattesi, ma lui vuole la Juve
- 09:14 CdS - Nico Paz non è un fallimento di mercato, ma basta passi falsi
- 09:00 CdS - Inter, strada in salita per i dirigenti: per Jones e Solet c'è distanza
- 08:45 GdS - Dopo l'addio a Palestra l'Inter predica calma: i nomi sul taccuino
- 08:30 GdS - Calhanoglu-Inter, ancora insieme un anno. Poi sarà addio
- 08:15 Calhanoglu chiede scusa alla Turchia: "Mi prendo la responsabilità"
- 08:00 Manita belga contro la Nuova Zelanda. Taremi sbaglia un rigore e regala il secondo posto all'Egitto
- 01:09 Esposito, oggi primo incontro per il rinnovo del contratto
- 00:04 Il Parma vuole Carboni a titolo definitivo: via ai dialoghi con l'Inter
- 00:00 Palestra e Nico Paz. Tanti paletti, nessun colpevole
- 23:53 CSKA Sofia, a Sensi la 8 che fu di Stoichkov: "Un onore indossarla"
- 23:38 Denzel Dumfries, un padre modello: "Per i miei figli faccio di tutto"
- 23:23 Ciao Palestra, l'Inter cerca un esterno. Khalaili la nuova idea
- 23:20 Nico Paz, pressing a distanza su Suwarso e Fabregas per restare al Como
- 23:05 Entra in scena anche Dembélé: tripletta nel 4-1 della Francia alla Norvegia
- 22:55 Romano: "L'Inter farà 4-5 acquisti. Ma andranno cambiati gli obiettivi"
- 22:40 Malagò chiarisce: "Top player e non stadi? Io parlavo degli anni '90"
- 22:25 C'è Paesi Bassi-Marocco, Dumfries: "Si potrebbe definire un derby"
- 22:10 Malagò incontra Abodi: sul tavolo la revisione del Decreto Dignità
- 21:55 CONI, approvata la riforma della giustizia sportiva: i punti chiave
- 21:40 Giacomo De Pieri ha il suo nuovo club: accordo trovato con l'Ascoli
- 21:25 Bookies - Roma, cercasi plusvalenze: N'Dicka e Koné i favoriti
- 21:10 Rapporto SIAE - Il calcio domina tra gli italiani per lo sport dal vivo
- 20:57 Asado 'istituzionale' per l'Argentina: il presidente Tapia con Lautaro
- 20:42 Croazia, Dalic prepara diversi cambi per il Ghana: Sucic tornerà titolare
- 20:27 Milan, Cardinale lancia la sfida alle big: "Vogliamo giocare per vincere"
- 20:12 Semplici: "Palestra? L'avrei visto volentieri all'Inter. Lì poteva esaltarsi"
- 19:58 Mondiale per Club, nel 2029 si cambia? Verso l'ampliamento a 48 squadre
- 19:44 Norvegia-Francia, Thuram è in panchina. Così come Haaland
- 19:29 De Vrij-Panathinaikos, accordo raggiunto: il difensore sarà lunedì ad Atene
- 19:15 Il Mattino - Marotta spingerebbe per Conte CT: il motivo
- 19:00 Rivivi la diretta! Il COMO compra NICO PAZ, OAKTREE se ci sei BATTI un COLPO. ALZARE L'ASTICELLA senza SUPER COLPI?
- 18:57 Mourinho: "Eto'o terzino miracolo mio? No, lui voleva battere il Barça"
- 18:43 Topalovic carta per monetizzare. Ma nel mentre andrà in ritiro con Chivu
- 18:29 Braglia: "Nico Paz? Certe cifre in Italia può spenderle solo il Como"
- 18:14 UFFICIALE - Milan, Calvelli nuovo CEO: "Il mandato ricevuto da Cardinale è chiaro"
- 18:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario: per l'Inter esordio con il Genoa
- 17:46 Svizzera, Yakin: "Possiamo giocarcela con qualsiasi avversario"
- 17:31 Gol dell'anno in Serie A, 5 candidature: Calhanoglu sfida Zielinski
- 17:17 Cocchi, Pisa in vantaggio sul Catanzaro. Ma l'Inter non ha ancora deciso
- 17:04 Corriere Adriatico - De Pieri obiettivo vero dell'Ascoli: il punto
- 16:49 Nico Paz, è stato bello sognare. Ma adesso sotto con le cose serie
- 16:35 Touré resta un nome per l'Inter. Ma ancora nessuna offerta al Pisa
- 16:23 Mirabelli esalta Calhanoglu: "Uno dei migliori in Europa". Poi un retroscena
- 16:10 La Repubblica - L'Inter può tornare su una 'vecchia' idea se salta Solet
- 15:56 Trotta: "L'aspetto economico pesa, ma Palestra doveva scegliere l'Inter"
- 15:44 Turchia-USA 3-2, Montella commosso: "Abbiamo dimostrato un'anima"
- 15:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:10 Romano: "Nico Paz resta al Como: affare fatto. I dettagli economici"
- 14:56 Giappone, Yuto Nagatomo fa la storia del calcio asiatico
- 14:42 Bild - Stones suggestione a parametro zero: possibile Akanji-bis?
- 14:28 UFFICIALE - Il Gruppo Fininvest cede la quota residua del Monza ed esce dal calcio
- 14:14 Blitz del Como: sfrutta la prelazione e va a riprendersi Nico Paz dal Real
- 14:01 Riflessioni in casa Como: si ragiona sull'investimento per Nico Paz
- 13:48 Sommer: "Stagione lunga e bella con l'Inter, il percorso mi ha dato tanto"
- 13:35 Nico Paz vuole restare al Como. Ma sa che non dipende più da lui
- 13:21 Anderson al City, il Nottingham sceglie: Frattesi e altri due in lista