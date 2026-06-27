Non solo rammarico e grattacapi per l'Inter. C'è spazio anche alle buone notizie sulle pagine del Corriere dello Sport che parla di possibile avvicinamento di Frattesi al Nottingham Forest. "Il club inglese ha appena chiuso la cessione di Anderson, al City" a cifre che in Italia possiamo solo osservare, a meno di grandi e sonori colpi in uscita come fu, all'epoca, quello di Lukaku. L'incasso per la mezzala inglese sarà difatti di "116 milioni di sterline, 135 milioni di euro, con l’aggiunta di un pacchetto di bonus" e una significativa plusvalenza rispetto ai 41 milioni di euro spesi due anni fa per acquistarlo dal Newcastle. "Ora, però, il Nottingham ha bisogno di coprire il 'buco'. Ed è qui che rispunta il nome di Frattesi".

"Il club inglese aveva già in mente di rinforzarsi in mezzo al campo, tanto che al mediano azzurro aveva pensato già lo scorso gennaio. Ebbene, a questo punto l’aggiunta dovrebbe essere doppia, con Frattesi assolutamente in prima fila, assieme a Bergvall del Tottenham ed Engels del Celtic. Peraltro, alla luce della abbondante disponibilità finanziarie, non sarebbe un problema soddisfare le richieste dell’Inter, che si attestano sui 30 milioni di euro", fa sapere il quotidiano romano che fa il punto sul centrocampista romano che però non ha ancora chiarito le idee sul suo futuro. L'ex Sassuolo preferirebbe restare in Italia e ha in testa la Juventus, ma in viale Liberazione c'è fretta e "si vuole accelerare appena possibile sul fronte uscite".

