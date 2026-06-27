L'Ascoli lavora per limare gli ultimi dettagli prima di definire l'arrivo in prestito dall'Inter dell'esterno offensivo Giacomo De Pieri. Secondo il portale PicenoTime, all'inizio della prossima settimana, alla vigilia dell'apertura ufficiale del calciomercato, il club nerazzurro e l'agente del calciatore scioglieranno definitivamente le riserve sulla nuova destinazione a titolo temporaneo per la stagione 2026/2027 dopo le ultime esperienze con Juve Stabia e Bari.

Pericoli all'improvviso da oltreconfine

Il Picchio sente di avere in mano il giocatore ma le insidie non sono ancora del tutto evaporate, visto che, sempre secondo il sito, sul ragazzo c'è il forte interessamento sia dei neerlandesi del Feyenoord che dei croati dell'Hajduk Spalato, nelle prossime giornate sarà deciso se fargli proseguire il percorso di crescita all'estero o nel campionato italiano.