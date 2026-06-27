Aggiornamenti sulla questione rinnovo di Pio Esposito arrivano da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Arriva la conferma sull'inizio dei dialoghi con l'agente del giocatore Mario Giuffredi per rinnovare l'attuale contratto, in scadenza nel 2030 e che prevede un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione. La sintonia tra le parti è forte, la volontà è quella di proseguire insieme.
Viene anche ripresa la notizia su Franco Carboni, per il quale il Parma valuta l'acquisto a titolo definitivo. Per il giocatore figlio d'arte il club ducale ha pronto un contratto di quattro anni: anche qui, c'è la volontà di chiudere questa operazione.
Sezione: Focus / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 13:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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