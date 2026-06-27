Ha del sorprendente quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, nel corso del solito appuntamento con il podcast di TMW. Stando al giornalista, l'offerta dell'Inter per il cartellino di Marco Palestra non sarebbe mai formalmente arrivata all'Atalanta, la quale si è poi riservata la facoltà di accettare la ricca offerta del Chelsea per il cartellino del classe 2005. Allo stesso tempo, Di Marzio ha voluto spendere due parole in merito alla vicenda del possibile passaggio di Nico Paz al Como a titolo definitivo.
Di Marzio a sorpresa sullo "scippo" londinese per Palestra
"In questi giorni il mio pensiero va a Palestra che è stato linciato da tanti per aver accettato il Chelsea, il quale gli offriva il doppio dell'ingaggio propostogli dall'Inter (2.5 milioni di euro, n.d.r.). L'Atalanta ha accettato l'offerta del Chelsea e non quella dell'Inter, che, oltre ad essere molto più bassa, non è mai neanche formalmente arrivata alla Dea. Penso a questo ragazzo che avrebbe dovuto, secondo tanti, imporsi nel non andare a giocare in Premier League. La sua volontà, che è sempre stata quella di dare priorità all'Inter, alla fine non si è mantenuta, ma sicuramente non solo per quella che era una sua decisione definitiva".
Su Nico Paz: "Lui fondamentalmente vuole rimanere al Como: è stregato da Fabregas, dall'ambiente e vuole giocare un altro anno lì. Da parte sua sta provando di tutto per rimanere. Poi non dipenderà da lui, perché se il Como difficilmente può impostare un'operazione così onerosa (per via del FPF, n.d.r.), non sarà sicuramente colpa dell'argentiono quella di dover pensare ad altre situazioni. Vedremo come finirà".
Autore: Carlo Gamba
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:15 Panathinaikos, Calabria su De Vrij: "Meglio in squadra con te che contro"
- 15:01 Daily Mail - Sfumato Tonali, l'Arsenal vira su Curtis Jones
- 14:48 PODCAST - Di Marzio: "Offerta interista per Palestra mai arrivata"
- 14:35 Nazionale, Malagò pensa a Boniek come DT. In lizza anche Bergomi
- 14:20 Muharemovic piaceva all'Inter, ma ha mollato la presa per un motivo
- 14:05 Croazia, Dalic: "La formazione per il Ghana? Servono 16 giocatori"
- 13:51 Capitolo difesa, l'Inter sfida il Como per il cartellino di Chalobah
- 13:41 Palestra-Chelsea, A. Canovi: "Con la Premier non si può competere"
- 13:27 Delio Rossi: "I fondi non sono dei benefattori, hanno il loro tornaconto"
- 13:12 La furia di Taremi: "Questo Mondiale è un disastro, la FIFA non fa nulla"
- 13:00 Esposito-Inter, tanta voglia di rinnovo. Ecco la proposta Parma per Carboni
- 12:58 Juric saluta l'Atalanta: risoluzione. Adesso, l'avventura a Monza
- 12:43 Perisic l'inossidabile: "Finché potrò fare la differenza in campo, giocherò"
- 12:29 Il Messaggero - Koné o Soulé, uno è di troppo: i pensieri della Roma
- 12:14 Argentina, tanti cambi con la Giordania. Scaloni: "Chi giocherà, lo meriterà"
- 12:00 TRAMONTANA FURIOSO: "OAKTREE SVEGLIATI! Troppi PALETTI, SEMBRA una PRESA per il C**O. Su PALESTRA.."
- 11:54 Argentina, Lautaro e Alvarez insieme con la Giordania? Scaloni ci pensa
- 11:40 Condò: "Il timing di Oaktree non è adatto a trattative di alto livello"
- 11:25 La Repubblica - Nico Paz era il sogno. Ora vanno ridisegnati i piani
- 11:10 Conferme su Khalaili: l'Inter ha sondato il terreno per l'esterno
- 10:56 TS - Inter, delusione Paz. Ma Lucio e Sneijder insegnano qualcosa
- 10:42 Muslera condanna l'Uruguay: vince la Spagna e Capo Verde secondo
- 10:27 GdS - Nico Paz-Como, acquisto fattibile ma con settlement agreement
- 10:13 TS - Khalaili idea post-Palestra, ma c'è anche il Napoli. Viva la pista Molina
- 09:59 TS - Jones priorità per il centrocampo, ma occhio anche a difesa e porta
- 09:44 Palestra ha firmato col Chelsea. Si attende solo l'ufficialità
- 09:29 CdS - Il Nottingham ora può affondare per Frattesi, ma lui vuole la Juve
- 09:14 CdS - Nico Paz non è un fallimento di mercato, ma basta passi falsi
- 09:00 CdS - Inter, strada in salita per i dirigenti: per Jones e Solet c'è distanza
- 08:45 GdS - Dopo l'addio a Palestra l'Inter predica calma: i nomi sul taccuino
- 08:30 GdS - Calhanoglu-Inter, ancora insieme un anno. Poi sarà addio
- 08:15 Calhanoglu chiede scusa alla Turchia: "Mi prendo la responsabilità"
- 08:00 Manita belga contro la Nuova Zelanda. Taremi sbaglia un rigore e regala il secondo posto all'Egitto
- 01:09 Esposito, oggi primo incontro per il rinnovo del contratto
- 00:04 Il Parma vuole Carboni a titolo definitivo: via ai dialoghi con l'Inter
- 00:00 Palestra e Nico Paz. Tanti paletti, nessun colpevole
- 23:53 CSKA Sofia, a Sensi la 8 che fu di Stoichkov: "Un onore indossarla"
- 23:38 Denzel Dumfries, un padre modello: "Per i miei figli faccio di tutto"
- 23:23 Ciao Palestra, l'Inter cerca un esterno. Khalaili la nuova idea
- 23:20 Nico Paz, pressing a distanza su Suwarso e Fabregas per restare al Como
- 23:05 Entra in scena anche Dembélé: tripletta nel 4-1 della Francia alla Norvegia
- 22:55 Romano: "L'Inter farà 4-5 acquisti. Ma andranno cambiati gli obiettivi"
- 22:40 Malagò chiarisce: "Top player e non stadi? Io parlavo degli anni '90"
- 22:25 C'è Paesi Bassi-Marocco, Dumfries: "Si potrebbe definire un derby"
- 22:10 Malagò incontra Abodi: sul tavolo la revisione del Decreto Dignità
- 21:55 CONI, approvata la riforma della giustizia sportiva: i punti chiave
- 21:40 Giacomo De Pieri ha il suo nuovo club: accordo trovato con l'Ascoli
- 21:25 Bookies - Roma, cercasi plusvalenze: N'Dicka e Koné i favoriti
- 21:10 Rapporto SIAE - Il calcio domina tra gli italiani per lo sport dal vivo
- 20:57 Asado 'istituzionale' per l'Argentina: il presidente Tapia con Lautaro
- 20:42 Croazia, Dalic prepara diversi cambi per il Ghana: Sucic tornerà titolare
- 20:27 Milan, Cardinale lancia la sfida alle big: "Vogliamo giocare per vincere"
- 20:12 Semplici: "Palestra? L'avrei visto volentieri all'Inter. Lì poteva esaltarsi"
- 19:58 Mondiale per Club, nel 2029 si cambia? Verso l'ampliamento a 48 squadre
- 19:44 Norvegia-Francia, Thuram è in panchina. Così come Haaland
- 19:29 De Vrij-Panathinaikos, accordo raggiunto: il difensore sarà lunedì ad Atene
- 19:15 Il Mattino - Marotta spingerebbe per Conte CT: il motivo
- 19:00 Rivivi la diretta! Il COMO compra NICO PAZ, OAKTREE se ci sei BATTI un COLPO. ALZARE L'ASTICELLA senza SUPER COLPI?
- 18:57 Mourinho: "Eto'o terzino miracolo mio? No, lui voleva battere il Barça"
- 18:43 Topalovic carta per monetizzare. Ma nel mentre andrà in ritiro con Chivu
- 18:29 Braglia: "Nico Paz? Certe cifre in Italia può spenderle solo il Como"
- 18:14 UFFICIALE - Milan, Calvelli nuovo CEO: "Il mandato ricevuto da Cardinale è chiaro"
- 18:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario: per l'Inter esordio con il Genoa
- 17:46 Svizzera, Yakin: "Possiamo giocarcela con qualsiasi avversario"
- 17:31 Gol dell'anno in Serie A, 5 candidature: Calhanoglu sfida Zielinski
- 17:17 Cocchi, Pisa in vantaggio sul Catanzaro. Ma l'Inter non ha ancora deciso
- 17:04 Corriere Adriatico - De Pieri obiettivo vero dell'Ascoli: il punto
- 16:49 Nico Paz, è stato bello sognare. Ma adesso sotto con le cose serie
- 16:35 Touré resta un nome per l'Inter. Ma ancora nessuna offerta al Pisa
- 16:23 Mirabelli esalta Calhanoglu: "Uno dei migliori in Europa". Poi un retroscena