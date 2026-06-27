Ha del sorprendente quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, nel corso del solito appuntamento con il podcast di TMW. Stando al giornalista, l'offerta dell'Inter per il cartellino di Marco Palestra non sarebbe mai formalmente arrivata all'Atalanta, la quale si è poi riservata la facoltà di accettare la ricca offerta del Chelsea per il cartellino del classe 2005. Allo stesso tempo, Di Marzio ha voluto spendere due parole in merito alla vicenda del possibile passaggio di Nico Paz al Como a titolo definitivo.

Di Marzio a sorpresa sullo "scippo" londinese per Palestra

"In questi giorni il mio pensiero va a Palestra che è stato linciato da tanti per aver accettato il Chelsea, il quale gli offriva il doppio dell'ingaggio propostogli dall'Inter (2.5 milioni di euro, n.d.r.). L'Atalanta ha accettato l'offerta del Chelsea e non quella dell'Inter, che, oltre ad essere molto più bassa, non è mai neanche formalmente arrivata alla Dea. Penso a questo ragazzo che avrebbe dovuto, secondo tanti, imporsi nel non andare a giocare in Premier League. La sua volontà, che è sempre stata quella di dare priorità all'Inter, alla fine non si è mantenuta, ma sicuramente non solo per quella che era una sua decisione definitiva".

Su Nico Paz: "Lui fondamentalmente vuole rimanere al Como: è stregato da Fabregas, dall'ambiente e vuole giocare un altro anno lì. Da parte sua sta provando di tutto per rimanere. Poi non dipenderà da lui, perché se il Como difficilmente può impostare un'operazione così onerosa (per via del FPF, n.d.r.), non sarà sicuramente colpa dell'argentiono quella di dover pensare ad altre situazioni. Vedremo come finirà".