Ancora un risultato amaro per l'Uruguay del loco Bielsa che nel match della notte scorsa è caduto per 1-0 contro la Spagna, portando a casa un rammarico enorme. Gol subito al termine di un primo tempo più che equilibrato, con Baena che imbocca l'assistenza di Marcos Llorente e con la complicità di un colpevole Muslera porta in vantaggio gli spagnoli con una rete che basta a consegnare alla Roja tre punti e il primo posto del gruppo H condannando l'Uruguay. Soli 2 punti per la Celeste che manca ancora l'appuntamento con la vittoria e saluta il Mondiale con soli due punti. Capo Verde, secondo con tre punti, sarà probabilmente l’avversario dell'Argentina di Lautaro ai sedicesimi.