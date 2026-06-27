Ancora un risultato amaro per l'Uruguay del loco Bielsa che nel match della notte scorsa è caduto per 1-0 contro la Spagna, portando a casa un rammarico enorme. Gol subito al termine di un primo tempo più che equilibrato, con Baena che imbocca l'assistenza di Marcos Llorente e con la complicità di un colpevole Muslera porta in vantaggio gli spagnoli con una rete che basta a consegnare alla Roja tre punti e il primo posto del gruppo H condannando l'Uruguay. Soli 2 punti per la Celeste che manca ancora l'appuntamento con la vittoria e saluta il Mondiale con soli due punti. Capo Verde, secondo con tre punti, sarà probabilmente l’avversario dell'Argentina di Lautaro ai sedicesimi.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 10:42
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi