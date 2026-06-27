Il Parma lavora per rendere definitivo l'approdo di Franco Carboni dall'Inter. I ducali, che hanno ufficializzato l'arrivo di Simone Lontani dal Milan Futuro, secondo Sky Sport vuole comprare il giocatore che nella seconda parte della scorsa stagione è arrivato in prestito dal club nerazzurro. Si ragiona su cifre diverse da quelle che erano previste nel diritto di riscatto fissato al momento del prestito a gennaio.

Nella sua esperienza in Emilia, Franco Carboni non ha avuto tantissimo spazio da parte del tecnico Carlos Cuesta, giocando poco più di cento minuti complessivi e iniziando da titolare solo alla penultima giornata dello scorso campionato nella gara contro il Como. Ciononostante, il tecnico spagnolo pare volerci vedere più a fondo sulle sue qualità ed ecco che i crociati trattano per ottenere il cartellino del classe 2003.