Primo incontro oggi per parlare del nuovo contratto di Pio Esposito, come anticipato nei giorni scorsi e confermato da Sky. L'Inter ha tutte le intenzioni di blindare il giovane attaccante che dopo la prima stagione in nerazzurro ha dimostrato di essere un valore aggiunto, anche per la Nazionale azzurra del presente e del futuro.

Per questa ragione c'è la ferma volontà di prolungare il suo contratto fino al 2031, respingendo di conseguenza anche possibili approcci dall'estero. Il discorso è ancora in fase embrionale ma entrambe le parti in causa vogliono la stessa cosa.

Sezione: Focus / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 01:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.