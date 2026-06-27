Davvero Aman Khalaili sarebbe un passo indietro rispetto a Marco Palestra? La percezione (e la suggestione) causata dall'hype generato dall'esterno di Buccinasco che il Chelsea si appresta ad ufficializzare come nuovo acquisto dopo l'ultima, ottima stagione con il Cagliari suggeriscono questo, però a ben guardare i numeri dell'ultimo campionato dei due giocatori, proposti da Sky Sport su analisi Soccerment, danno un'interpretazione diversa delle qualità espresse dai due: entrambi hanno giocato gli stessi minuti, anche se in campionati dalla caratura tattica ben diversa, ma con il bonus Champions League per l'israeliano.

Rendimento uguale a costi inferiori

Khalaili vince il duello a livello numerico, visto che ha messo insieme più gol (3 contro 1) e più assist (5 contro 4) rispetto a Palestra. Insomma, l'Inter pare aver puntato con criterio il nome giusto per mettersi alle spalle il mancato arrivo di Palestra, peraltro ad una spesa che sarebbe decisamente inferiore. Ma non dimentichiamo che bisognerà comunque fare i conti col Napoli che da tempo flirta con Khalaili senza però riuscire a trovare l'intesa con il Saint-Gilloise.