"Nessuna italiana può competere con una squadra di Premier League. E anche lì è un problema strutturale. Dinanzi a certe cifre bisogna arrendersi". Così, in maniera serafica, l'agente Alessandro Canovi commenta per Tutto Mercato Web l'acquisto da parte del Chelsea di Marco Palestra. Ma che mercato vede in Serie A? "Mi aspetto, come al solito, lavoro di ingegno. Mi auguro di vedere un campionato combattuto, magari alzando un po' il livello tecnico. Mi aspetto molto dal Milan, che non ha preso un tradizionale direttore sportivo e sono curioso di vedere come opererà".

FIGC, Malagò fa ben sperare?

"Ho troppa stima di Malagò, per lui parla il curriculum. Ma ha davanti a sé un'impresa titanica, se fallisce anche lui vuol dire che siamo destinati all'estinzione calcistica".

Occhi sul Mondiale: come lo vede?

"La Francia è superiore a tutti. Poi le altre sono ottime squadre. Nell'Argentina s'è distinto ancora una volta Lionel Messi, ma i ventidue della Francia mi impressionano più di ogni altro calciatore. Questa Nazionale è completa in tutto".