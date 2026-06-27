Mentre per la fascia è caccia al sostituto di Palestra, a centrocampo il nome prioritario continua a essere quello di Curtis Jones del Liverpool. Dopo il mancato arrivo di Nico Paz, Tuttosport parla di probabile accelerata per l'inglese già seguito a gennaio. I nerazzurri si sono spinti a circa 25 milioni di euro, mentre il Liverpool ne chiede oltre 30. Ma secondo le previsioni del quotidiano torinese, l’Inter, che ha il sì di Curtis Jones, potrebbe rilanciare già nei prossimi giorni per averlo a disposizione all'inizio del ritiro.

Non solo centrocampo. Il punto su difesa e porta

I pensieri e i piani dei nerazzurri non riguardano solo la linea centrale, e in Viale della Liberazione si lavora anche per i reparti arretrati: per la porta manca soltanto l'intesa definitiva con la Lazio per Provedel, mentre in difesa c'è da sostituire Acerbi, Darmian e anche De Vrij, ad un passo dal Panathinaikos. Il principale candidato resta Oumar Solet, anche se il mancato accordo con l'Udinese lascia spazio a dubbi sulla convinzione del club. Per questo viene rilanciato anche il nome di Trevoh Chalobah, definito un "evergreen" del mercato nerazzurro. Mentre il sostituto di De Vrij dovrebbe arrivare più avanti, e per il post-Stefan i nerazzurri punteranno su un giovane o su un'opportunità nelle ultime settimane del mercato.