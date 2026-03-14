Rialzarsi immediatamente dopo il ko nel derby e tornare a sorridere, consolidando il primo posto in classifica in vista del rish finale di campionato. Questo l'obiettivo dell'Inter che oggi ospita un'Atalanta reduce dai 6 gol incassati in Champions dal Bayern. Gara delicata, dunque. E non solo per le implicazioni di classifica.

QUI INTER – Chivu, rispetto al derby di domenica scorsa, non recupera Lautaro e, anzi, perde pure Calhanoglu e Bastoni. Quest'ultimo, al massimo, andrà in panchina. Qualche dubbio di formazione tra difesa e centrocampo. Bisseck e Acerbi si condendono una maglia, mentre toccherà a Carlos Augusto agire da braccetto mancino. In mediana, solito duello Mkhitaryan-Sucic, mentre la grande notizia può essere il ritorno dal 1' di Dumfries dopo oltre 4 mesi dall'ultima volta (era il 9 novembre in Inter-Lazio 2-0). In attacco, infine, Chivu ritrova Thuram: il francese farà coppia con Esposito.

QUI ATALANTA – La notizia in casa atalantina è il recupero di Ederson, che però si accomoderà in panchina. Ancora out, con ogni probabilità, sia Raspadori che De Ketelaere. Previsto qualche avvicendamento rispetto al ko col Bayern: pronti Scalvini, Djimsiti, Ahanor e Samardzic per il ritorno al canonico 3-4-2-1. A destra ballottaggio tra Zappacosta e l'ex Bellanova.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Lavelli.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Calhanoglu, Bastoni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

Panchina: Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Musah, Ederson, Sulemana, Krstovic, Vavassori.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.

ARBITRO: Manganiello.

Assistenti: Passero e L. Rossi.

Quarto ufficiale: Collu.

Var: Gariglio.

Avar: Chiffi.

