Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic ha parlato a lungo del connazionale e amico, Luka Modric, fresco di doppio derby di Milano vinto alla prima stagione in rossonero. "Per ora si gioca lo scudetto: ha ancora la possibilità di vincerlo? - L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei".

Non fosse adesso, magari l’anno prossimo? Ha un’opzione...

"Chi lo sa (ride ndr). Ma state tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere".