"Il presente è già futuro, persino a prescindere da come finirà la stagione", scrive la Gazzetta dello Sport nel suo articolo primario che fa d’apertura al giorno di Inter-Atalanta, in programma questo pomeriggio, match che arriva dopo il secondo derby perso in stagione ma che non ha minato la fiducia della società in Cristian Chivu che al contrario ne ha incassata ancora. "Salvo ribaltoni, che in questo momento nessuno è nelle condizioni di immaginare, sarà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione e con ogni probabilità rinnoverà il contratto, visto che l’attuale accordo scade il 30 giugno del 2027” si legge sulla Rosea che continua: "Chivu viene considerata una scommessa vinta sotto ogni punto di vista" a meno di un "crollo tale da pregiudicare la corsa scudetto e l’ambiziosa richiesta della decima Coppa Italia. Ma oggi, giorno di Inter-Atalanta, la posizione di Chivu è più solida che mai". Di certo più solida di quella di tanti calciatori, "nessuno può sentirsi comodo da adesso in poi tra i corridoi di Appiano Gentile".

Ma tornando alla gara, "ieri l’Inter ha dormito nel centro sportivo di Appiano ma la sconfitta nel derby non c’entra niente: la variazione del programma dipende dall’orario della partita, a San Siro alle ore 15, che impone tempi serrati per la rifinitura, il pranzo e il trasferimento allo stadio. Chivu comunque ha chiesto ai giocatori di dimenticare la brutta esibizione di domenica scorsa e di ricordare il resto del campionato: tra un derby e l’altro, erano arrivate 14 vittorie e 1 pareggio che avevano creato il vuoto in classifica". L’obiettivo è quello di ritrovare il passo, per "non alimentare la carica emotiva del Milan impegnato domani sera all’Olimpico contro la Lazio" e complicarsi la vita. Il derby è stato un episodio negativo non può bastare a scoraggiare "il capo, che è talmente tranquillo da aver cominciato i colloqui con i dirigenti per studiare il programma dell’estate". Anche gli eroi del Triplete, come Diego Milito e Walter Samuel, ieri in visita all’Inter HQ, hanno incoronato i vecchio compagno.