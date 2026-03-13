Non poteva essere altrimenti: la notizia della candidatura, decisa dal presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Federico Romani di Fratelli d'Italia e da Pietro Bussolati, Consigliere regionale del PD, ha scatenato una ridda di voci critiche, polemiche, quando non addirittura indignate. La candidatura trova oppositori anche all'interno dello stesso Consiglio, come l'Assessore ai Trasporti Franco Lucente, anche lui in quota FDI e presidente dello Juventus Club 'Amici del Pirellone' dedicato a Gianluca Vialli: "Come cittadino, assessore regionale e presidente del club, sono il primo a condannare i fischi negli stadi e l'accanimento mediatico nei confronti del calciatore dell'Inter Bastoni. Ma da qui a volerlo premiare con un alto riconoscimento di Regione Lombardia, ce ne passa... Credo che le scuse tardive del calciatore non rappresentino un valore positivo né possano diventare un esempio di rispetto per il gioco, gli avversari e i tifosi, come ho letto nella motivazione dei proponenti".

Poi Lucente si concede una battuta: "Piuttosto, per metterla sull'ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Pierre Kalulu come vincitore morale del Premio 'Cornuto e mazziato': espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza".