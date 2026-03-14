Il Milan può recuperare 7 punti in classifica all'Inter? L'ex portiere Dino Zoff risponde alla domanda de La Repubblica dicendo la sua sul campionato in corso: "A me sembra difficile. L'Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene".

Cosa serve per completare rimonte del genere?

"Bisogna crederci. Avere la convinzione di potercela fare. E ragionare un passo alla volta. Ogni partita è determinante. In situazioni così non esistono

programmi. Ogni piano è settimanale. È importante non disperdere energie mentali".

Per l'Inter può essere un vantaggio non avere più l'impegno nelle coppe europee. L'anno scorso fu un fattore l'essere in gioco in tutte le competizioni.

"Ioo questi discorsi non li amo. Le grandi squadre devono poter giocare tante partite. Devono saper gestire le forze. E pensare di poter vincere sempre, senza fare calcoli. Infatti, non penso Chivu ne abbia fatti in Champions con il Bodø".

A fine stagione l'Inter secondo lei dovrebbe ringiovanire la rosa?

"Andiamoci piano. Sono primi, stanno tenendo un ritmo altissimo in campionato. Vediamo come vanno i prossimi mesi".