"Cristian Chivu ha ancora qualche dubbio da sciogliere" in vista del match del pomeriggio contro l'Atalanta e i due interrogativi riguardano principalmente difesa e centrocampo. "Nel reparto arretrato bisogna scegliere tra Bisseck e Acerbi mentre in mezzo si giocano una maglia Sucic e Mkhitaryan per completare il terzetto con Zielinski e Barella. Ovviamente in difesa qualora la scelta ricadrà su Acerbi al centro, sarà Akanji a scalare da braccetto destro. Viceversa lo svizzero farà il centrale" si legge sul Corriere dello Sport.

"Tra i possibili titolari c'è anche Dumfries", ma la pioggia prevista nel pomeriggio a Milano farebbe diventare il campo inevitabilmente pesante e Chivu sta ancora riflettendo: "La decisione verrà presa oggi stesso da Chivu è in caso di esito positivo a fargli posto sarà Luis Henrique. Bastoni invece non ha ancora smaltito la botta alla tibia rimediata contro il Diavolo, sta continuando il suo lavoro a parte".