"Dopo il derby eravamo giustamente tutti contenti, soprattutto per i tre punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici. Martedì la squadra si è presentata in modo sereno e tranquillo dopo i festeggiamenti giusti di domenica. Domani c'è una gara complicata con la Lazio, le squadre di Sarri non sono facili da affrontare. Dobbiamo fare un altro passetto in avanti: il prossimo mini-obiettivo è fare 70 punti". Lo ha detto Massimiliano Allegri, parlando in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Milan.

Provare a lottare per lo scudetto è il minimo?

"Non è questione di provare a vincere lo scudetto, noi dobbiamo vincere le altre partite perché 60 punti non bastano per nessun obiettivo. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c'è una squadra che ha sette punti di vantaggio e che finora ha dimostrato di essere la più forte. Noi abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. La corsa la dobbiamo fare su noi stessi con l'obiettivo di fare altri punti. Per entrare nei primi quattro posti bisogna vincere altre cinque partite".

Vi allenerete con la radiolina ascoltando Inter-Atalanta?

"Se noi facciamo il nostro, quelle dietro non ci possono prendere".

Campionato strano, credete alla rimonta?

"Ripeto, c'è solo un modo per raggiungere l'Inter: loro devono perdere le partite, noi vincerle. Le altre cose come la rimonta sono chiacchiere. I fatti diranno se siamo stati bravi a vincere tante partite".