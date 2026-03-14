La tappa di ieri di Diego Milito nella sede dell'Inter ha rappresentato anche l'occasione per un incontro tutto argentino con Lautaro Martinez. Il passato in comune tra i due si intreccia tra il nerazzurro e il Racing Avellaneda, club di cui ora il Principe è presidente: "Che gioia vederti" il messaggio del Toro su Instagram a corredo di uno scatto tra i due con la maglia numero 10 dell'Academia

Sezione: Copertina / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 11:15
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.