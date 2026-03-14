La tappa di ieri di Diego Milito nella sede dell'Inter ha rappresentato anche l'occasione per un incontro tutto argentino con Lautaro Martinez. Il passato in comune tra i due si intreccia tra il nerazzurro e il Racing Avellaneda, club di cui ora il Principe è presidente: "Che gioia vederti" il messaggio del Toro su Instagram a corredo di uno scatto tra i due con la maglia numero 10 dell'Academia.