Intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria in Conference, Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina, ha parlato anche di quello che attenderà la viola nelle prossime settimane: "Quest'anno abbiamo cominciato male, piano piano siamo risaliti con difficoltà. Ora siamo a +1 dalla Cremonese, poi ci sarà l'Inter e altre partite. Dobbiamo affrontare tutte allo stesso modo. Il destino è nelle nostre mani".
Sezione: Il resto della A / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 22:23
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
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