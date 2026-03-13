Intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria in Conference, Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina, ha parlato anche di quello che attenderà la viola nelle prossime settimane: "Quest'anno abbiamo cominciato male, piano piano siamo risaliti con difficoltà. Ora siamo a +1 dalla Cremonese, poi ci sarà l'Inter e altre partite. Dobbiamo affrontare tutte allo stesso modo. Il destino è nelle nostre mani".