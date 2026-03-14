L’esterno nerazzurro Carlos Augusto parla così a Inter TV prima della sfida contro l’Atalanta: “Sarà una partita importantissima, ne mancano dieci in campionato ma dobbiamo stare concentrati su oggi e provare a vincerla. Vogliamo rialzarci subito, lo abbiamo già fatto altre volte e vogliamo rifarlo. Al di là della loro prestazione contro il Bayern Monaco loro sono una grande squadra e hanno grande qualità. Dobbiamo fare quello su cui abbiamo lavorato in settimana con grande entusiasmo e provare a vincere”.