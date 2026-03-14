L'Inter ritrova Marcus Thuram. Assente nell’ultimo derby a causa di un forte attacco febbrile, il francese tornerà oggi a guidare l'attacco nerazzurro contro l'Atalanta, assicura Tuttosport. Al posto di Bastoni ci sarà invece Carlos Augusto, con Akanji al centro della difesa: se invece "dovesse essere inserito Acerbi, lo svizzero giocherebbe da braccetto e Bisseck siederebbe in panchina", precisa il quotidiano. A centrocampo ballottaggio Sucic-Mkhitaryan, a destra Dumfries è favorito su Luis Henrique mentre davanti Esposito è in vantaggio su Bonny.
Sezione: Rassegna / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 10:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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