L'Inter ritrova Marcus Thuram. Assente nell’ultimo derby a causa di un forte attacco febbrile, il francese tornerà oggi a guidare l'attacco nerazzurro contro l'Atalanta, assicura Tuttosport. Al posto di Bastoni ci sarà invece Carlos Augusto, con Akanji al centro della difesa: se invece "dovesse essere inserito Acerbi, lo svizzero giocherebbe da braccetto e Bisseck siederebbe in panchina", precisa il quotidiano. A centrocampo ballottaggio Sucic-Mkhitaryan, a destra Dumfries è favorito su Luis Henrique mentre davanti Esposito è in vantaggio su Bonny.