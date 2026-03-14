Prima dell'inizio del secondo tempo, DAZN chiede un commento a caldo a Yann Bisseck: "Sempre importante segnare il primo gol, ma anche restare concentrati e provare subito a segnare il secondo"

Sezione: News / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 16:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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