Dopo un altro "capitombolo" al derby, "il quinto nelle ultime 7, è come se fossero venute meno alcune certezze" si legge sul Corriere dello Sport che rassicura gli interisti ricordando, a sua volta, una rassicurazione: lo scudetto è sempre lì al netto di tutte. "Già all’indomani del derby, Chivu ha insistito proprio su questi concetti. Ai suoi uomini ha ribadito tutta la sua fiducia e convinzione. Ci sono qualità, risorse ed energie in abbondanza per andarsi a prendere un tricolore che sarebbe assolutamente meritato per quanto messo in mostra finora. E che, peraltro, sarebbe il modo ideale per archiviare definitivamente tutte le amarezze della scorsa stagione. L’errore, invece, sarebbe quello di pensare di poter gestire o di amministrarsi" continua il quotidiano romano che aggiunge: "Per come è costruita, questa squadra ha bisogno di giocare con intensità e ritmo. La sfida con il Milan ne è stata la dimostrazione. L’Atalanta, dunque, è l’occasione per una reazione e per dare una risposta".