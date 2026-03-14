Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha offerto le sue sensazioni prima della gara contro l'Inter soffermandosi con i colleghi di DAZN: "Ci siamo meritati sul campo gli ottavi di Champions, un obiettivo fantastico. Il Bayern è tra le squadre più forti al mondo, noi non ci siamo espressi al massimo ma la risposta del pubblico sta a testimoniare che hanno apprezzato. Noi siamo orgogliosi di questo".

E' stato messo in discussione in maniera fuori luogo il DNA dell'Atalanta.

"Assolutamente, dentro di noi siamo consapevoli che potevamo fare meglio col Bayern. Noi dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo quale è il nostro DNA".

E' importante sfidare l'Inter?

"Il Bayern è stato un incidente di percorso che ci deve portare a fare delle riflessioni. Oggi giochiamo contro la prima in classifica, contro una squadra fortissima in uno stadio bellissimo. Sarà una gara molto difficile, abbiamo visto in questi ultimi anni quanto sia difficile portare via punti da San Siro. Ci vorrà la migliore Atalanta; saremo contenti, se non avremo rimpianti".