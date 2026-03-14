Dopo il derby, l'Inter ritrova il San Siro nerazzurro nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A, turno che la squadra di Chivu affronterà contro l'Atalanta alle 15:00. Gara che il centrocampista interista presenta nel Matchday Programme.

"L'energia che mi contraddistingue in campo non è una caratteristica che si può allenare o insegnare, penso sia una cosa innata. La grinta che ho mi ha sempre aiutato a reagire nel corso della mia carriera. Questa squadra ha una forza speciale, che la rende in grado di superare ogni tipo di difficoltà" ha detto l'ex Sassuolo.