L'ex calciatore, tra le altre, dell'Atalanta, Adelio Moro, ha parlato della partita di sabato tra i bergamaschi e l'Inter a Milano nel corso di un'intervista a L'Eco di Bergamo. Tra i vari argomenti affrontati, anche una lettura della partita che i giocatori di Raffaele Palladino dovrebbero svolgere: “L’Inter è fortissima ma non imbattibile, spesso è vittima di amnesie inspiegabili che durano un quarto d’ora: è esattamente lì che bisogna colpirla”.