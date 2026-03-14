L'Inter torna a giocare alle 15 al Meazza e il pubblico nerazzurro non si fa attendere, nonostante la delusione post-derby. Come comunicato dal club, sono 74.364 gli spettatori presenti nell'impianto milanese per la sfida contro l'Atalanta. Nutrita anche la presenza ospite: 512 spettatori.

Eccezionalmente terzo blu in parte disponibile per i tifosi interisti.

Sezione: News / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 16:08
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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