Intervistato da Tuttosport, l'ex bianconero Fernando Llorente ha parlato della stagione della sua ex Juve, citando anche l'Inter. E anche stavolta spunta fuori l'argomento Bastoni...

Riuscirà ad arrivare fra le prime quattro?

"Speriamo, deve riuscirci perché è la Juventus. È stato ed è tuttora un anno complicato, anche la Champions è finita in un modo assurdo, con la squadra che ha fatto una grande partita, rovinata però dall’arbitro che ha sbagliato tanto, ha fatto dei casini... Come con l’Inter quando hanno inventato l’espulsione su Kalulu. In campionato le cose non stanno andando tanto bene, ci sono stati risultati alterni, ma la Juve deve fare di tutto per rimanere nei primi quattro posti perché un traguardo troppo importante per la società".

Cosa manca per essere stabilmente al livello di Inter, Milan e Napoli?

"Io penso che la Juventus abbia giocato buone partite, però si è sentita tanto la mancanza di un vero attaccante decisivo. Perché arrivano dei momenti in cui la palla va buttata dentro. Purtroppo gli attaccanti della Juventus stanno facendo un po’ di fatica, soprattutto da quando si è fatto male Vlahovic".