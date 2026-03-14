"Mi sento una calciatrice in crescita: ragiono su ogni scelta, sono più paziente e meno impulsiva", ha detto Beatrice Merlo ai canali ufficiali dell'Inter durante l'intervista edita nel Matchday Programme. "Sono cresciuta tanto anche a livello tattico. Questa squadra è una famiglia, l'unione è la nostra forza, ma il gruppo ha anche tanto carattere" ha detto la giocatrice di Piovani a due giorni dal match di campionato contro il Sassuolo.