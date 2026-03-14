Prima o dopo, Cesc Fabregas, vista la sua bravura come allenatore, spiccherà il volo verso un big lasciando il Como. A dirlo è Mirwan Suwarso, presidente dei lariani, nel corso di un'intervista rilasciata a Rivista Undici: "Per noi è molto importante, ma saremmo stupidi a non pensare che un giorno possa andare all'Arsenal, al Chelsea o al Barcellona - le sue parole -. Se continua a vincere con noi e ad avere successo, potrebbe avere dei sogni più grandi, ma non posso parlare per lui. Speriamo che ci aiuti a creare un piano per la sua successione. Se mai dovesse andarsene, dovrebbe essere lui a scegliere chi lo sostituirà, essendo membro del Board of Football".