"Arriviamo bene a questa partita, il mister ha fatto un grande lavoro per tenerci su di morale. Siamo preparati al massimo, vogliamo tornare sulla strada giusta in campionato. Magari è la giornata perfetta per risollevarci". Così Marco Carnesecchi, parlando a DAZN prima di Inter-Atalanta, sfida che per la Dea arriva pochi giorni dopo la disfatta europea col Bayern.

La difesa a 4 è un'opzione?

"Ci stiamo lavorando, ci piace, soprattutto in partite che devi rimontare. Col Bayern non ha funzionato, ma anche con 8 difensori sarebbe cambiato poco. E' un modulo che ci dà fiducia, speriamo dia dei frutti come con l'Udinese".