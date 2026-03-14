"Arriviamo bene a questa partita, il mister ha fatto un grande lavoro per tenerci su di morale. Siamo preparati al massimo, vogliamo tornare sulla strada giusta in campionato. Magari è la giornata perfetta per risollevarci". Così Marco Carnesecchi, parlando a DAZN prima di Inter-Atalanta, sfida che per la Dea arriva pochi giorni dopo la disfatta europea col Bayern. 

La difesa a 4 è un'opzione?
"Ci stiamo lavorando, ci piace, soprattutto in partite che devi rimontare. Col Bayern non ha funzionato, ma anche con 8 difensori sarebbe cambiato poco. E' un modulo che ci dà fiducia, speriamo dia dei frutti come con l'Udinese". 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 14:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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