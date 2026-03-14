Alessandro Bastoni è salito sul pullman che è partito poco fa in direzione San Siro, ma non sarà a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Atalanta. Il difensore non ha ancora smaltito la botta alla tibia rimediata in uno scontro di gioco con Adrien Rabiot nel derby di Milano e sarà sostituito da Carlos Augusto. Lo riporta Sportmediaset.