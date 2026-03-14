Alessandro Bastoni è salito sul pullman che è partito poco fa in direzione San Siro, ma non sarà a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Atalanta. Il difensore non ha ancora smaltito la botta alla tibia rimediata in uno scontro di gioco con Adrien Rabiot nel derby di Milano e sarà sostituito da Carlos Augusto. Lo riporta Sportmediaset

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 13:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.