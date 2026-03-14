A 12 giorni dall'appuntamento coi playoff "con cui l’Italia si gioca l’accesso al Mondiale", a San Siro, per Inter-Atalanta, è atteso il ct della Nazionale azzurra, Gennaro Gattuso. "Il commissario tecnico sta continuando il suo giro per gli stadi della Serie A; recentemente si è visto a Bergamo per Atalanta-Napoli e poi ha assistito dal vivo anche al derby di Milano di domenica scorsa - si legge sulle Gazzetta dello Sport -. Oggi pomeriggio sarà in tribuna al Meazza per rivedere da vicino i tanti azzurri (o “azzurrabili”) delle due squadre".

A proposito di playoff la Rosea si proietta anche al match del 26 marzo contro l'Irlanda del Nord e 'spoilera': "Dovrebbero essere otto gli italiani in campo dal primo minuto, salvo sorprese: da Dimarco a Barella e Pio, da Carnesecchi a Zappacosta e Scalvini".