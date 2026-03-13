Vittoria perentoria per il Torino di Roberto D'Aversa, che apre la 29esima giornata di Serie A schiacciando il Parma con un secco 4-1. Vittoria derivata anche da alcuni errori grossolani della squadra emiliana, a partire da quello commesso dopo pochi minuti dal portiere Zion Suzuki che si fa psssare tra le gambe la conclusione di Giovanni Simeone che firma l'1-0. I ducali pareggiano al 20esimo con un bel colpo di testa di Mateo Pellegrino, ma nella ripresa combinano il patatrac collezionando due autogol in appena 120 secondi: prima Enrico Delprato devia nella propria porta un tiro di Che Adams, poi Mandela Keita che si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato e devia una conclusione finita sulla traversa beffando Suzuki.

Da applausi il gol della staffa, firmato da Duvan Zapata al minuto 91 con un gran tiro dai 20 metri, che suggella la vittoria dei granata saliti così a quota 33 in classifica, a meno uno proprio dal Parma. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 22:51
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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