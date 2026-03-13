Dopo Diego Milito, tocca a Walter Samuel raccontare le sue emozioni legate alla visita nella sede dell'Inter ai canali ufficiali nerazzurri: "Vivo a Milano, vedo spesso l'Inter, però mi ha fatto piacere l'invito, vedere i trofei e tanti amici. È sempre un piacere stare qui". The Wall parla poi del suo ex compagno Cristian Chivu, oggi allenatore dell'Inter: "Sta facendo benissimo, sono molto contento. Molto presto è stato capitano dell'Ajax, ha una grande leadership e lo sta dimostrando. Abbiamo fatto il corso insieme, ci conosciamo; mi fa piacere vederlo dov'è, spero riesca ad ottenere i risultati che tutti ci aspettiamo".

Cosa servirà domani contro l'Atalanta?

"Innanzitutto intensità, perché l'Atalanta è una squadra fisica che con Palladino è migliorata tantissimo. Ma penso che l'Inter vorrà subito rivincere dopo la sconfitta nel derby e allungare sulle inseguitrici. Penso sia in grado di poter vincere".