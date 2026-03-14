La cena al Botinero che ha visto seduti sullo stesso tavolo Nico Paz e Javier Zanetti ha riacceso le voci sull'Inter, ma secondo Tuttosport il futuro dell'argentino sarà al Real Madrid o al Como. I Blancos, come noto, possono riportare a casa il talento classe 2004 utilizzando la recompra, ma in caso di qualificazione in Champions non è esclusa la sua permanenza in riva al lago.

"Difficile fare una valutazione, ma la scorsa estate il Como chiuse al Tottenham pronto a mettere sul piatto 70 milioni - ricorda TS -. Cifre fuori mercato per l'Inter a meno che Oaktree, desiderosa di mettere a segno un colpo mediatico, in caso di scudetto non voglia fare un regalo a Chivu, che accoglierebbe a braccia aperte il talento nato a Santa Cruz de Tenerife nel 2004 per disegnare finalmente un'Inter più a sua immagine, magari col 3-4-2-1".