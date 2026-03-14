La cena al Botinero che ha visto seduti sullo stesso tavolo Nico Paz e Javier Zanetti ha riacceso le voci sull'Inter, ma secondo Tuttosport il futuro dell'argentino sarà al Real Madrid o al Como. I Blancos, come noto, possono riportare a casa il talento classe 2004 utilizzando la recompra, ma in caso di qualificazione in Champions non è esclusa la sua permanenza in riva al lago. 

"Difficile fare una valutazione, ma la scorsa estate il Como chiuse al Tottenham pronto a mettere sul piatto 70 milioni - ricorda TS -. Cifre fuori mercato per l'Inter a meno che Oaktree, desiderosa di mettere a segno un colpo mediatico, in caso di scudetto non voglia fare un regalo a Chivu, che accoglierebbe a braccia aperte il talento nato a Santa Cruz de Tenerife nel 2004 per disegnare finalmente un'Inter più a sua immagine, magari col 3-4-2-1".

Sezione: Focus / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 11:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.