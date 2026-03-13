Tra i protagonisti della tappa milanese dell'EA7 World Legends Padel Tour c'è anche Marco Materazzi, che a margine si è fermato in zona mista rivolgendo il proprio plauso nei confronti del tecnico dell'Inter Cristian Chivu: "Chi l'avrebbe mai detto a inizio campionato? Nessuno. Bravo chi ha creduto in lui, brava la società che lo ha portato qui; anche se aveva solo 14 partite col Parma ha dimostrato di saper fare ottime cose".

Inter da rifondare?

"È successo anche due anni fa quando arrivò Marcus Thuram, si pensava di rifondare tutto invece si è vinto lo Scudetto. Lasciamo finire questo campionato, concentriamoci su questo poi si penserà al prossimo".

Il Milan può ancora rimontare?

"Coi tre punti tutto è possibile. Sono stato sbeffeggiato prima della partita contro il Napoli dicendo che l'Inter era la squadra più forte. Dopo quella partita ha ottenuto tantissime vittorie arrivando a dieci punti di vantaggio. Ora ha ancora un bel vantaggio, non da sedersi ma un buon vantaggio per una squadra così forte".

Cosa vorrebbe dire l'Italia fuori dai Mondiali?

"Sarebbe un grande problema perché tutti si aspettano l'Italia ai Mondiali. So quanto ci tiene Rino Gattuso e quanto ci tengono i miei compagni. Pensiamo una partita alla volta, prima c'è Bergamo dove spero possano aiutare tutti quanti; anche Alessandro Bastoni, visto che ultimamente è un po' maltrattato. Per poi giocarsi lo spareggio per andare al Mondiale".

Su Nicolò Barella.

"Ha il sangue sardo, e i sardi non si arrendono mai. Lo ha dimostrato più volte di essere un duro nei momenti di difficoltà. Penso che tornerà alla grande perché un calciatore così è difficile da trovare nel campionato italiano".

Sulle difficoltà dell'attacco.

"Con tutto il rispetto per Pio Esposito, credo che manchi la ThuLa. Spero che Pio ci aiuti ad andare al Mondiale, però è difficile concedere due come Thuram e Lautaro Martinez a qualsiasi squadra nel mondo".