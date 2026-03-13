Saranno sette le squadre del Settore giovanile dell'Inter impegnate nel week-end: si comincia domani, con la sfida tra la squadra nerazzurra Under 17 e il Cagliari; chiude il programma la sfida domenicale dell'Under 15 contro il Monza. In mezzo il piatto forte del menù: Hellas-Verona-Inter, match valido per la 30esima giornata del Primavera 1. Ecco il programma:

UNDER 20 Sabato 14 marzo, ore 11:00 – Campionato: Torino-Inter – Stadio “Valentino Mazzola”, Orbassano (TO).

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 15 marzo, ore 14:30 – Campionato Primavera 1 Femminile: Hellas Verona-Inter – Stadio “Olivieri – Sinergy Stadium”, Verona.

UNDER 17 Sabato 14 marzo, ore 15:00 – Campionato: Inter-Cagliari – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 14 marzo, ore 16:00 – Fase interregionale: Inter-Como 1907 – C.S. Enotria, Milano.

UNDER 16 Domenica 15 marzo, ore 14:00 – Campionato: Inter-Monza – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 15 marzo, ore 16:00 – Campionato: Inter-Monza – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 15 marzo, ore 11:00 – Fase interregionale: Inter-Cremonese – C.S. Enotria, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 23:19
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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