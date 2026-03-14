Intervistato da SportWeek, Robert Lewandowski è stato stuzzicato sulla ferita aperta lo scorso anno dall'Inter di Inzaghi in semifinale di Champions League.
Flick ha detto che la semifinale del 2025 con l'Inter è stato il suo momento più difficile come allenatore.
"Beh, abbiamo imparato tanto da quella doppia sfida. Abbiamo segnato sei gol ma ne abbiamo presi sette ed è chiaro, non può essere, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo perso per merito dell'Inter ma per colpa nostra. Ripeto, ci è servito da lezione".
È mai stato vicino alla Serie A?
"Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. Il Genoa voleva acquistarmi, così m'invitarono a una partita contro la Sampdoria. Ero curioso di vedere com'era il club, lo stadio, l'ambiente, e anche per essere corretto con chi aveva mostrato interesse per me venni ad assistere al derby a Marassi. È stata l'unica volta che ho avuto a che fare con una squadra italiana".
Ora siamo un po' in difficoltà.
"Io il campionato italiano lo vedo molto competitivo, di solito è combattuto e non vince sempre la stessa squadra. In Champions avete avuto le finali della Juventus, poi quelle dell'Inter, non mi sembra in crisi".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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