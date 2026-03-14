Beppe Riso ha pensato di far cambiare maglia a Davide Frattesi. L'agente del centrocampista dell'Inter lo ammette senza troppi giri di parole durante la lunga intervista concessa a Calcio e Finanza: "Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice - racconta -. Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. È chiaro poi che non so quante volte nella vita ti possa capitare di giocare un Mondiale, sono momenti che ricordi a vita".

Il grande Bobby Charlton (stella del Manchester United degli anni ‘60 e campione del mondo con l’Inghilterra 1966) diceva che agli inizi della carriera un calciatore, specie se di famiglia modesta, guarda a quanto guadagna, poi col tempo si interessa del guadagno.

"Esattamente. Quando tiri una riga, alla fine della carriera, guardi dove hai giocato, quanto hai vinto e poi alla fine quanto hai guadagnato, perché è una conseguenza. Ed è normale che questi ragazzi quando giocano a certi livelli, ragionino su obiettivi sempre più grandi. Quindi Davide, che vuole vincere, fa fatica ad andare via dall’Inter perché è una delle squadre migliori d’Europa. In Nazionale, però, si porta chi gioca con continuità".

Come vedi il prossimo mercato? L’Inter sembra avere necessità di rinnovare il parco calciatori in ruoli chiave. Il Milan avrà il doppio impegno Champions League-campionato. La Juventus dopo sei anni vorrà ambire allo Scudetto. I Friedkin hanno investito un miliardo e sono ancora a bocca asciutta e De Laurentiis vorrà essere ancora protagonista. Come la vedi?

"Sarà una sessione molto intensa, perché tante squadre devono rinnovarsi. Nell’anno del Mondiale, il mercato parte di fatto quando finisce il torneo. Chiaramente molte trattative inizi a impostarle adesso".