Cristian Chivu è il primo a presentarsi a DAZN a pochi minuti da Inter-Atalanta: "Dobbiamo tornare a fare ciò che abbiamo sempre fatto in questa stagione, dare ritmo e intensità. Poi ci sono eccezioni, bisogna imparare dagli errori e andare avanti con fiducia", le parole del tecnico romeno.

L'Atalanta vi presserà forte, hai parlato dell'importanza del recupero di Thuram.

"Sì, è importante. Si è allenato bene, ha recuperato dal suo problema, la febbre pre-derby. Lo abbiamo al 100%, ci fa piacere perché è importante per noi".

Lei è preoccupato?

"(Ride, ndr). La mia preoccupazione non deriva da una partita persa, la mia preoccupazione è sempre stata la costruzione del gruppo, il nostro cammino. L'importante è la direzione, i nostri obiettivi. Abbiamo sempre dichiarato la voglia di essere competitivi fino in fondo, dopo una partita persa non è cambiato nulla. Abbiamo lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione che ci ha ha portato qui. Dobbiamo continuare così, anzi con più fiducia e determinazione".