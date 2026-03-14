Oggi sostituto di Alessandro Bastoni, non al meglio dopo la botta alla tibia rimediata nel derby di Milano, Carlos Augusto anticipa così Inter-Atalanta per DAZN: "Se bisogna stare sereni come ha detto Dimarco dopo il derby? Sono d'accordo con lui. Non è bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo, sappiamo quello che possiamo fare. Oggi abbiamo l'opportunità di fare vedere il lavoro svolto in settimana: vogliamo fare una grande partita".

Che approccio avrete?
"L'Atalanta è molto intensa, abbiamo lavorato tanto su queste cose in settimane. La cosa principale è credere in noi stessi, sappiamo che siamo forti. Oggi è una grande opportunità le nostra capacità"- 

Sezione: Focus / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 14:36
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.