Oggi sostituto di Alessandro Bastoni, non al meglio dopo la botta alla tibia rimediata nel derby di Milano, Carlos Augusto anticipa così Inter-Atalanta per DAZN: "Se bisogna stare sereni come ha detto Dimarco dopo il derby? Sono d'accordo con lui. Non è bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo, sappiamo quello che possiamo fare. Oggi abbiamo l'opportunità di fare vedere il lavoro svolto in settimana: vogliamo fare una grande partita".

Che approccio avrete?

"L'Atalanta è molto intensa, abbiamo lavorato tanto su queste cose in settimane. La cosa principale è credere in noi stessi, sappiamo che siamo forti. Oggi è una grande opportunità le nostra capacità"-