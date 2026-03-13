Continua la diatriba legata alla sede della Finalissima 2026, la partita di fine marzo tra Spagna e Argentina inizialmente programmata a Doha ma poi spostata per l'esplosione del conflitto nel Golfo Persico. L'AFA, la Federcalcio argentina, ha espresso il proprio parere decisamente negativo alla proposta di giocare la sfida al Santiago Bernabeu di Madrid, sede che farebbe decadere ufficialmente il paletto del campo neutro; e a questo proposito, il presidente Nestor Tapia ha incontrato ieri Alejandro Domínguez, presidente della CONMEBOL, al quale ha ribadito il suo desiderio di disputare la partita allo Stadio Monumental di Buenos Aires. Anche il presidente della CONMEBOL ha manifestato il suo sostegno alla proposta.

Sono in corso trattative tra la Federazione calcistica argentina (AFA), la CONMEBOL, la UEFA e la Federazione calcistica spagnola per stabilire la sede dell'incontro. Tra le varie opzioni emerse, riporta 11Noticias, figurano anche sedi in Italia, Inghilterra e Portogallo.