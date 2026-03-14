"La Finalissima a San Siro. Spagna contro Argentina, venerdì 27 marzo: è un’idea seria, non ancora definita ma concreta, che ha coinvolto i vertici di Inter e Milan, diventate da qualche mese proprietarie dello stadio". Così la Gazzetta dello Sport parla della Scala del Calcio come possibile nuova casa della finalissima tra campioni del Mondo e campioni d'Europa che si sarebbe giocata in Qatar, a Lusail.

"Oltre a Milano è stata contattata Lisbona. Più problematica l’ipotesi Madrid", meta peraltro quasi scartata del tutto "essendo coinvolta la Spagna, in qualità di campione d’Europa in carica" e "l'Italia c’è e aspetta di chiudere l’accordo. Milano è favorita perché ha lasciato un’ottima impressione per la recentissima organizzazione dell’Olimpiade invernale. E San Siro, ancorché non modernissimo come struttura, mantiene un fascino e un appeal tali da giustificare la candidatura". L'ipotesi piacerebbe e come al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, "che da due giorni ha ricominciato a correre sui campi di Appiano e conta di tornare a disposizione dell’Inter domenica 22 a Firenze, per poi rispondere alla convocazione del ct Scaloni". E a proposito del ct dell'Argentina, "ieri ha scambiato qualche messaggio con Walter Samuel", ospite, con Milito, in Viale della Liberazione. "Lautaro da due giorni ha ricominciato a correre sui campi di Appiano e conta di tornare a disposizione dell’Inter domenica 22 a Firenze". Il capitano sta "provando in ogni modo ad accelerare il recupero dall’infortunio al polpaccio rimediato a Bodo".