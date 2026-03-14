Brutta sconfitta per l'Inter Primavera in casa del Torino: i ragazzi di Carbone perdono 4-1 contro i pari-età granata. La partita dell'Inter dura sostanzialmente dieci minuti, con i nerazzurri che avevano approcciato meglio la gara, andando avanti con Mosconi. Poi il monologo dei padroni di casa, con la squadra di Baldini che ha ribaltato l'inerzia della sfida. Al 29' il pari di Gabellini con un bel movimento in area di rigore. Lo stesso Gabellini ha poi completato la rimonta al 37' su rigore. Nella ripresa il Torino ha completato l'opera, sfruttando un'Inter poco intensa e decisamente svagata. L'uno-due firmato Olinga-Bonacina tra il 63' e il 67' ha fatto scorrere i titoli di coda. Nerazzurri ancora al sesto posto in attesa delle altre partite di questo turno di campionato. Mercoledì l'importantissimo impegno interno contro il Benfica per i quarti di finale di Youth League.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 4-1

Marcatori: Mosconi (10'), Gabellini (29', 37'), Olinga (63'), Bonacina (67')

TORINO (4-3-3): Santer; Kugyela (dal 46' Tonica), Pellini, Carrascosa, Zaia; Olinga, Acquah (dal 85' Nascimento) Ballanti (dal 64' Ferraris); Bonacina (dal 72' Perciun), Gabellini (dal 85' Zeppieri), Sandrucci.

A disposizione: Cereser, Perez, Kelechi, Conzato, Manzi, Gatto.

Allenatore: Francesco Baldini

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Jakirovic, Bovio, Ballo (dal 66' Della Mora); Venturini (dal 58' Mancuso), La Torre (dal 58' Cerpelletti), Zarate (dal 66' Virtuani); Mosconi (dal 74' Grisoni Fasana), Kukulis, El Mahboubi

A disposizione: Farronato, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Peletti

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Ballo (61')

Arbitro: Simone Gauzolino (sez. di Torino)

Assistenti: Ambrosino-Cufari

RIVIVI IL LIVE

12.48 - Finisce qui: Inter sconfitta 4-1 sul campo del Torino.

94' - Cerpelletti sfiora il gol con un mancino di controbalzo molto interessante: respinge Santer, poi sulla ribattuta ancora bravo a risponde a Mancuso.

91' - Quattro di recupero.

88' - Se lo divora Grisoni Fasana. Palla vagante in area di rigore del Torino e destro strozzato: blocca Santer, ma il giocatore dell'Inter doveva fare meglio.

85' - Ultimi cambi per Baldini: escono Acquah e Gabellini per Nascimento e Zeppieri

81' - Primo squillo della partita di Kukulis. Palla dentro di Grisoni Fasana, con l'attaccante lettone che tiene botta nel duello spalle alla porta e poi si gira. Palla alta sopra la traversa.

74' - Mosconi lascia il campo per Grisoni Fasana.

72' - Baldini sceglie di mandare in campo Perciun, lascia il campo Bonacina, autore del 4-1 e tra i migliori in campo.

IL GOL - Bonacina addomestica tutto solo al limite dell'area di rigore un lancio lungo. L'esterno sinistro di Baldini alza la testa e scarica un destro violentissimo. La palla tocca il palo ed entra in porta.

67' - Gol del Torino. L'Inter in campo non c'è più e Bonacina fa 4-1.

66' - Doppia sostituzione per l'Inter. Entra Della Mora per Ballo, spazio anche per Virtuani al posto di Zarate.

64' - Entra Ferraris per il Torino, prenderà il posto di Ballanti.

IL GOL - Inter nel pallone. Crossa Zaia, Olinga è tutto solo in area di rigore e ha tempo per coordinarsi. Lo fa molto bene, Taho non può nulla e la palla finisce in porta.

63' - Gol del Torino. Olinga fa 3-1 al volo.

61' - Ammonito Ballo, sanzione severa visto il metro adottato sin qui dal direttore di gara.

58' - Due cambi per l'Inter, entrambi a centrocampo. Esce Venturini per Mancuso, esce anche La Torre per Cerpelletti

52' - Bella costruzione del Torino, che porta al tiro Zaia. Conclusione potente, Taho respinge in bagher.

51' - Inter a centimetri dal pareggio! Traversa di Jakirovic. Gran punizione battuta da Marello, che trova il croato in area di rigore: colpo di testa e palla che si spegne sul legno.

50' - Gioco fermo per qualche istante dopo che Mosconi ha colpito una bandierina del calcio d'angolo. Riparazione effettuata, si può ripartire.

11.59 - Si riparte! Nel Torino entra Tonica, esce Kugyela.

Primo tempo a due volti per l'Inter. Nei primi quindici minuti i nerazzurri sono stati saldamente al comando delle operazioni, in grado di controllare la partita. A capitalizzare la superiorità vista in campo ci ha pensato Mosconi, particolarmente in palla e nettamente il migliore della squadra di Carbone: bel gol al 10' per lui. Poi è cresciuto il Torino. Gabellini ha pareggiato al 29', portando avanti i suoi su rigore al 37', con l'Inter che progressivamente ha perso metri, fiducia e qualità. Ora nel secondo tempo i nerazzurri dovranno rimontare lo svantaggio.

11.45 - Non c'è recupero per Gauzolino nonostante i tre gol: finisce 2-1 il primo tempo.

44' - Ballanti prova il sinistro da fuori: collo esterno che supera la traversa.

42' - Tentativo dell'Inter con La Torre. Tentativo di verticalizzazione a mezz'altezza che diventa un tiro, Santer blocca in due tempi dopo una lieve indecisione.

IL GOL - Gabellini incrocia rasoterra, Taho indovina ma il rigore è assolutamente imprendibile. Palla in rete, il Toro rimonta nel giro di otto minuti.

37' - Gol del Torino. Mancino imparabile di Gabellini, doppietta e 2-1.

36' - Rigore per il Torino. Acquah calcia e Bovio respinge con la mano.

36' - Assedio Toro. Ballo respinge il cross di Bonacina, Marello ribatte il tiro di Sandrucci.

35' - Inter in difficoltà adesso. Prima Bovio respinge un cross dalla destra che sarebbe potuto diventare fatale per la difesa nerazzurra, poi Ballo rinvia addosso a Zarate. Zaia non ne approfitta e calcia alto da ottima posizione.

IL GOL - Kugyela serve Gabellini, che controlla, si crea lo spazio su Jakirovic e calcia di sinistro sul primo palo: Taho tocca, difficile fare di più. Palla in porta e 1-1.

29' - Gol del Torino! Gabellini insacca il pareggio.

20' - Mosconi serve bene La Torre che tenta il mancino a giro da fuori: palla lontana dallo specchio.

15' - Accenno di reazione del Torino. Lancio lungo che coglie un po' impreparata la difesa dell'Inter. Gabellini calcia dal limite dopo il passaggio di Bonacina: conclusione respinta.

IL GOL - Mosconi si inventa il vantaggio! Il classe 2006 parte palla al piede e resiste al rientro della difesa granata prima di far partire dal limite un sinistro imprendibile per Santer, che sfiora ma non riesce a respingere. Gran gol, vantaggio meritato per l'Inter dopo 10 minuti di alto livello.

10' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! MOSCONI! Serpentina e botta al sette!

7' - Anche da corner Inter vicina al vantaggio. Marello batte bene a rientrare, Venturini stacca tutto solo ma non inquadra la porta.

6' - Santer protagonista su Zarate. Grande azione dell'Inter, che costruisce con i due centrali e poi strappa ancora con un ispirato Mosconi. L'esterno allarga per Ballo in sovrapposizione che arriva al cross. Colpisce di testa Zarate, mette in angolo da Santer.

3' - Subito Inter pericolosa! Mosconi serve Venturini in area di rigore, con il centrocampista che controlla, sposta la palla e scarica il destro verso Santer. Bella parata del portiere granata che respinge. Poi Mosconi raccoglie la sfera ma non riesce a calciare.

11.00 - Fischia Gauzolino, primo pallone per l'Inter: si comincia!

10.57 - Squadre in campo a Orbassano sotto una pioggia scrosciante. Padroni di casa in granata, Inter in bianco.

Il weekend nerazzurro si apre con l'impegno dell'Inter Primavera di Benny Carbone sul campo del Torino, nella gara valida per la 30a giornata del campionato Primavera. L'Inter è attualmente al sesto posto in classifica, condiviso con il Monza, ultima posizione che garantisce l'accesso ai playoff. Fondamentale quindi conquistare i tre punti sul campo dei granata per restare a contatto con il trenino delle prime. Il Toro, invece, ha bisogno di fare risultato per allungare sulla zona calda, essendo sedicesimo. Carbone tiene a riposo, almeno all'inizio, Cerpelletti e Mancuso. Ancora spazio a Venturini, capitano oggi, in mezzo al campo. In attacco invece c'è Kukulis dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 11.