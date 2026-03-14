Grande tifoso della Roma, parlando a SportWeek Rocco Papaleo ha citato l'Inter parlando delle speranze riposte nel cammino della squadra di Gasperini, avversaria dei ragazzi di Chivu tra due turni di campionato, subito dopo la sosta per le Nazionali.

Dove spera che arrivi questa squadra?
"In Champions League. Il campionato ormai è segnato dallo strapotere dell'Inter. In futuro però si può anche pensare a vincere la Serie A".

Sezione: News / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 14:21
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture