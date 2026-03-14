!Di solito l’Atalanta agli interisti porta bene, lo dicono i numeri", ma contro la squadra di Palladino, Chivu sarà ancora senza capitan Lautaro, oltre che Calhanoglu e Bastoni, ricorda la Gazzetta dello Sport che però sottolinea anche la buona nuova: "Dumfries si gioca la titolarità con Luis Henrique. Denzel non gioca dal primo minuto da 125 giorni". L'ultima titolarità dell'olandese risale al 9 novembre 2025, prima dell’infortunio e ora è finalmente pronto a riprendersi il suo posto. "Il resto della formazione è di facile lettura, al netto dei ballottaggi: Dimarco a sinistra, Zielinski in regia, Barella e Mkhitaryan mezzali. L’armeno si gioca una maglia con Sucic".

"In avanti giocheranno Esposito e Thuram", ancora a secco di gol "da quando Lautaro si è fatto male" e chissà che non sia la volta buona per sbloccarsi. Intanto i dubbi riguardano la difesa. Solita la presenza di Sommer tra i pali, con davanti "uno tra Akanji, Bisseck e Acerbi nel terzetto. L’ex Lazio non gioca in A da sette partite, ma contro Scamacca potrebbe far valere le sue doti da marcatore. In quel caso, Akanji scalerebbe a destra. Il braccetto sinistro sarà Carlos Augusto, pronto a sostituire Bastoni".